Man dringt woning ex binnen waarna schermutseling met mes ontstaat Alexander Haezebrouck

29 oktober 2019

14u39 0

In de Vlaslaan in Geluwe ontstond omstreeks 6 uur dinsdagmorgen een zware schermutseling met een mes in een woning. Een man was er het huis van zijn ex-vrouw van wie hij ondertussen al zo’n drie jaar gescheiden is, binnen. In het huis zelf ontstond al snel een schermutseling waarbij aan beide kanten ook werd uitgehaald met een mes. De politie en de hulpdiensten snelden ter plaatse. De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar liep gelukkig geen zware verwondingen op. De man werd niet gearresteerd. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies aan de hand was en waarom hij in die woning aanwezig was”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper.