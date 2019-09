Man crasht tegen boom, op weg naar het werk VHS

20 september 2019

Langs de Kruisekestraat in Wervik gebeurde vrijdagmorgen rond kwart na zes een ongeval. Een man die uit de richting van Kruiseke kwam, verloor er om nog onbekende reden de controle over het stuur. Zijn Citroën Berlingo botste rechts van de weg frontaal tegen een boom. De bestuurder raakte gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er een tijdlang plaatselijk alleen maar beurtelings verkeer mogelijk.