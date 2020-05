Man (75) zwaait met zwaard op straat: politie neemt wapens in beslag VHS/DBEW

27 mei 2020

17u12 4 Wervik De politie van de zone Arro Ieper nam bij een man in Wervik enkele zwaarden in beslag. Dat gebeurde toen de 75-jarige man voor overlast zorgde in zijn buurt.

Iemand uit de buurt waar de man woont, op de Theofiel Godtschalckwijk in Wervik, belde een week geleden naar de politie omdat de 75-jarige Dany C. op straat stond te zwaaien met een zwaard. De man liet zich ook verbaal gelden. Wat de aanleiding daarvoor was, is niet bekend. De politie snelde massaal ter plaatse en kon de man, die geen onbekende is voor het gerecht, rustig interpelleren. Hij gaf toe dat hij enkele zwaarden in huis had en gaf die ook spontaan af. De wapens werden in beslag genomen. Of de man ook vervolgd zal worden voor het bezit van de (verboden) zwaarden, moet nog blijken.