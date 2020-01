Man (38) zweert auto af na ongeval onder invloed van alcohol VHS

13 januari 2020

14u09 0 Wervik Een 38-jarige Wervikaan heeft van de rechter 45 dagen rijverbod gekregen en een boete van bijna duizend euro nadat hij onder invloed tegen een verlichtingspaal was gebotst. Opmerkelijk: de man neemt sindsdien de fiets of het openbaar vervoer.

L.N. had naar eigen zeggen slecht medisch nieuws gekregen en reageerde daar op de verkeerde manier op. “Hij vloog in de drank maar stapte nadien toch in de wagen”, zegt zijn advocaat. “Dat had uiteraard niet gemogen.” Het ongeval deed zich ’s avonds rond tien uur voor. “Mijn cliënt heeft sinds die avond de auto afgezworen. Hij rijdt voortaan met de fiets. Voor langere verplaatsingen neemt hij het openbaar vervoer.” Het rijverbod dat de rechter hem oplegde, heeft dus voor de Wervikaan weinig belang. De rechter legde de man geen alcoholslot op omdat de man tot dusver over een blanco strafregister beschikt.