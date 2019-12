Magneetvisser haalt Britse granaat uit Sint-Jansbeek Erik De Block

03 december 2019

18u22 0 Wervik Magneetvisser Jimmy Deschrijvere heeft dinsdagmiddag een granaat uit de Sint-Jansbeek gevist.

Jimmy gaat al jaren magneetvissen in de Leie in Wervik, maar dinsdag trok hij eens naar de Sint-Jansbeek. “Het was de eerste keer daar en ik haalde al meteen een granaat uit de Eerste Wereldoorlog uit het water. Ik trok ermee naar de politie, die ontmijningsdienst Dovo heeft verwittigd. Ondertussen deed ik wat opzoekingen om de herkomst van die granaat te achterhalen. Het gaat om een Brits exemplaar.”