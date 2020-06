Maandag starten herstellingswerken in de Kruisekestraat (N303) op de Amerikaberg Erik De Block

25 juni 2020

10u01 1 Wervik Twee wegverzakkingen in de Kruisekestraat (N303) op de ‘Amerikaberg’ worden vanaf maandag 29 juni hersteld.

De twee wegverzakkingen op de gewestweg in de richting van Kruiseke liggen dicht bij elkaar en veroorzaken een gevaarlijke situatie. Vooral in het donker en bij regen is het risico groot dat automobilisten zich laten verrassen. Sinds de eerste tussenkomst hangt er een verkeersbord dat wijst op een wegverzakking. De werken zullen een week duren. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, zal er met verkeerslichten gewerkt worden.