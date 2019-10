Maandag start kaartenverkoop voor Allez Josiane Erik De Block

17 oktober 2019

10u55 0 Wervik De officiële huldiging van de nieuwe ereburger Josiane Vanhuysse gaat door op donderdag 5 december om 19 uur in de stadszaal Oosthove in Wervik. Het wordt tijdens Allez Josiane een avondvullend programma. De invulling zal heel divers zijn. De concrete inhoud blijft deels een verrassing. Maandag start de kaartenverkoop. Tickets kosten zes euro.

Ex-wielerkampioene Josiane Vanhuysse (66) werd in december door de gemeenteraad officieel aangesteld als ereburger van Wervik. De gewezen postbode kroonde zich in 1985 in Lummen tot Belgisch kampioene op de weg. Dat jaar was ze ook de eerste landgenote die in Nancy een rit in de Tour de France won. Ook na haar carrière bleef Josiane het dameswielrennen op de voet volgen.

Karl Vannieuwkerke wordt de presentator. Gasten zijn onder meer topbasketter Ann Wauters, gewezen topjudoka Gella Vandecaveye, gewezen topvolleybalster Ulrike Deforce (ex-Hermanas Wervik) en rallypilote Melissa Debackere.

Ook Jesse Vandenbulcke en ex-prof Ludwig Wynants zegden ondertussen toe. Jesse Vandenbulcke groeide op in Geluwe en won eind juni het BK wielrennen op de weg. Ludwig Wynants won op dezelfde dag als Josiane eveneens in Nancy de Tourrit. Ludwig was profrenner van 1978 tot en met 1992. Thans runt hij een bloeiende fietsenzaak in Putte (Mechelen).

Maandag 21 oktober start de kaartenverkoop. Voorverkoop in cafés De Macote, Kapittel, In den Grooten Moriaen, De Sportman (Wervik), ’t Smiske, ’t Zwijntje (Geluwe) en Het Visputje (Kruiseke).