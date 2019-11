Loskaaistraat tijdje afgesloten voor bluswerken tijdens schoorsteenbrand VHS

10 november 2019

De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Loskaaistraat in Wervik. Daar was een schoorsteenbrand ontstaan in een rijwoning. Ondermeer omdat de elevator moest opgesteld worden in de niet al te brede zijstraat van de Ommegangstraat, werd de Loskaaistraat afgesloten voor alle verkeer. De pompiers kregen de situatie vrij snel onder controle, de schade bleef beperkt. Eerder die namiddag was er ook al een uitruk voor een schoorsteenbrand, maar dan in de Kruisekestraat in Wervik.