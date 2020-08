Lorenz neemt donderdagavond op VIER deel aan Rad van Fortuin Erik De Block

12 augustus 2020

15u18 4 Wervik Student verpleegkunde Lorenz Depuydt uit Wervik neemt donderdagavond op VIER deel aan Rad van Fortuin. “Mijn vrienden proberen langs alle kanten te weten te komen wat ik heb gewonnen, maar ik los niks”, lacht Lorenzo (20).

Het Rad van Fortuin is sinds begin vorige week een nieuw amusementsprogramma op VIER. “Ik heb me heel toevallig ingeschreven”, vertelt Lorenz. “Op een bepaalde ochtend zag ik op televisie dat ze kandidaten zochten. Ik stuurde mijn gegevens door en ook een filmpje. Ze vroegen ook waarom ik wilde deelnemen. Wat later kreeg ik telefoon en mocht ik in Vilvoorde meedoen aan de casting. Later werd ik opgebeld met het goede nieuws dat ik was geselecteerd. Enkele weken geleden waren er in de studio in Vilvoorde een volledige dag opnames en dat was echt wel tof.”

Van maandag tot donderdag presenteert Peter Van de Veire het nieuwe programma. “Hij viel enorm goed mee en is een superkerel”, vertelt Lorenz. “We moesten tijdens de opnames een paar keer opnieuw beginnen en hebben veel gelachen.”

Lorenz studeert aan het hogeschool Vives Kortrijk en begint in september aan het tweede jaar Verpleegkunde. “Ik ben besteller in café Sultan bij Tuur Leroy op het Sint-Maartensplein in Wervik en voetbal op zondagmorgen ook bij FC Sultan”, stelt Lorenz zichzelf voor. “Ik ga ook veel sporten. Zoals fitnessen en lopen. Ik speel ook bij het jeugdtoneel van Hoper Op Wervik.”

Lorenz Depuydt volgde ook een opleiding bij de jeugdbrandweer n Wervik. “Ik zou graag de opleiding voor brandweerman starten, maar eerst moet ik nog mijn rijbewijs halen.”