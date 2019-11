Lingerie Camelia neemt Lingerie Marie over Erik De Block

14 november 2019

19u17 1 Wervik Lingerie Camelia, met winkels in Westrozebeke en Gits, is de overnemer van Lingerie Marie, met winkels in Wervik en Ieper en een webshop. Zaakvoerster Kathleen Biesbrouck neemt na 22 jaar afscheid. Vanaf januari wordt ze voor de stad Roeselare ‘deskundige handel’.

Lingerie Marie won twee keer de Prima Donna Award. Kathleen Biesbrouck nam langs geleden op de hoek van de Steenakker en Molenstraat de winkel van haar moeder Yvette Commeyne over. Bijna drie jaar geleden veranderde de naam van Lingerie Venus+ naar Lingerie Marie en kwam er een tweede winkel in de Boterstraat in Ieper.

Vanaf december is er een wissel aan het roer. Overnemer Inge Foulon startte zo’n tien jaar geleden met lingerie Camelia in Westrozebeke. Twee jaar geleden nam ze lingerie Charmes over in Gits. “Voor ons is dit de ideale combinatie: Inge kent de lingeriewereld en heeft de nodige vakkennis”, aldus Kathleen. “Samen met haar team is ook zij klaar voor de volgende stap en ziet ze de samensmelting van de vier winkels en de online shop helemaal zitten. En belangrijk naar onze klanten toe: in Wervik en Ieper blijven dezelfde gezichten in de winkels, Nathalie en Veerle. Ilana blijft het vaste gezicht voor de webshop. Alle klantenkaarten en cadeaubonnen blijven geldig.”