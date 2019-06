Liefst 7,7 miljoen euro voor nieuw GC in de Wervikstraat Erik De Block

10u20 0 Wervik Het dossier voor het GC Geluwe komt dinsdagavond voor de zoveelste keer op de gemeenteraad in Wervik. De raming voor het aangepast ontwerp bedraagt nu maar liefst 7,7 miljoen euro. Het is door ontwerper NoAarchitecten uit Brugge en Brussel helemaal herwerkt, nadat werd beslist om de bibliotheek op de huidige locatie in de Jeruzalemstraat te behouden.

De kostprijs van de nieuwbouw in de Wervikstraat werd eerst geraamd op 5.899.396,75 euro, ereloon niet inbegrepen. De ontwerper kwam naar verluidt eerst uit op meer dan 7 miljoen euro en zo draait het nu uiteindelijk ook uit. Sanne Vantomme (N-VA) was in de vorige legislatuur de bevoegde schepen van Cultuur. “We hebben bij dat hoog bedrag onze bedenkingen”, aldus het oppositieraadslid.

“Het budget voor de nieuwbouw was altijd een gevoelig punt. Het is een gigantisch zwaar dossier voor een kleine stad als Wervik. Ik vrees dat er om financiële redenen andere projecten gaan moeten sneuvelen. Het GC Geluwe vind ik een heel mooi project. Er is in Geluwe heel veel nood aan een degelijk concept. De ontwerper heeft altijd beweerd dat het budget te laag was volgens het concept en het verlanglijstje dat de stad aandiende.”

De denkpiste om de bib te verhuizen naar de Wervikstraat is dus weggevallen. De plannen met jeugdhuis de Jukte, de polyvalente zaal, de schouwburg met vaste zittribune en de teken- en muziekacademie met leslokalen zijn gebleven. Omwille van het herwerkt ontwerp moet een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd.

Volgens de ontvangen planning zal NoAarchitecten tegen begin december klaar zijn met de aanbestedingsdocumenten. Deze zouden dan op de gemeenteraad van 17 december geagendeerd worden ter goedkeuring. De ontwerper zal dan gevraagd worden om de plannen, bestekken en meetstaten toe te lichten.

Het gaat alvast om een aanslepend dossier. De eerste informatievergadering aan de inwoners en verenigingen door het architectenbureau dateert ondertussen al van december 2015.