Liefst 1.040 mountainbikers voor De Raketmannen,

parcours door het clublokaal café De Macote Erik De Block

11 november 2019

14u53 0 Wervik De ondertussen al achttiende grote mountainbiketocht van De Raketmannen Wervik is op de Wapenstilstand met maar liefst 1.040 deelnemers een groot succes geworden. Alles is goed verlopen. De organisatoren zijn uitermate tevreden.

“De weersvoorspellingen waren niet zo gunstig”, aldus penningmeester Stefan Nollet. “Gelukkig begon het maar te regenen in de loop van de voormiddag maar toen waren de meeste deelnemers al onderweg op het parcours.”

Met start en aankomst op het stadsdomein Oosthove was er keuze uit vier afstanden: 31-42-53-71 kilometer. Het parcours was bijna helemaal in Noord-Frankrijk. De verste afstand ging voor het tweede jaar op rij tot de Citadel in Rijsel. Er was weer een stop in de tuin van clublokaal De Macote in de Stationsstraat. De mountainbikers reden door het café en dat was een unieke ervaring.

De MTB Flandrien Classic der Raketmannen behoorde voor het eerst tot de vijftien Classics van Cycling Vlaanderen en was trouwens de laatste proef.