Lezing over de pachtwetgeving Erik De Block

20 februari 2020

Maandag 24 februari om 20 uur is er in de raadszaal van het stadhuis in Wervik een lezing over pacht, seizoenpacht en onderpacht. Vooral landbouwers hebben hier mee te doen maar ook andere geïnteresseerden zijn zeer welkom. “De pachtwetgeving is heel complex”, zegt schepen van Landbouw Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

Juriste Solange Tastenoye zal deze lezing geven. Ze heeft reeds meerdere jaren ervaring opgebouwd als lesgeefster en werkt samen met het NAC (Nationaal Agrarisch Centrum). Solange Tastenoye heeft haar eigen juridisch adviesbureau in Zelem. Deelname is gratis. Er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven : 056/ 95.21.81.