Leren reanimeren tijdens fietstocht Erik De Block

08 augustus 2019

13u07 0 Wervik Op initiatief van Heidi Vanslembrouck koopt vrije basisschool De Graankorrel Wervik een defibrillator aan. Zo’n toestel geeft een elektrische schok bij hartritmestoornissen.

Om de aankoop te betalen, staat zaterdag 10 augustus een fietstocht gepland. Deelnemers kunnen kiezen uit tien of twintig kilometer. Vrije start tussen 13 en 16 uur in de vestiging in de Magdalenastraat. Tijdens de fietstocht wordt op een speelse manier aangeleerd hoe je moet reanimeren. In verschillende stappen wordt de deelnemers duidelijk gemaakt hoe ze een leven kunnen redden. Deelnemen kost drie voor volwassenen en twee voor kinderen.