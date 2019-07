Leiebrug vrijdagavond afgesloten door Franco-Belge Run Erik De Block

08 juli 2019

13u59 0 Wervik Vrijdagavond vindt de tweede editie van de Franco-Belge Run plaats. De stratenloop is een organisatie van het Comité Dwars door Wervik, in samenwerking met het stadsbestuur van Wervik en Wervicq-Sud. Tussen 18 uur en 22 uur worden diverse straten afgesloten voor alle verkeer en geldt er ook een parkeerverbod.

Het gaat om de Leiestraat, Sint-Maartensplein, Speiestraat (van Sint-Maartensplein tot Oosthove), Keizerstraat, Ooievaarsstraat, Vlamingenstraat, Molenstraat (van Gasstraat tot Grauwe Zusterstraat), Sint-Franciscusstraat en Grauwe Zusterstraat.

De Leiebrug zal ook worden afgesloten. Er is een omleiding voorzien via Komen of Menen. Het deel van de Vlamingenstraat tussen de Speiestraat en Sint-Franciscusstraat zal worden afgesloten vanaf 14 uur. Daar bevindt zich de aankomstzone.

Het zwembad Ter Leie en de parking op het stadsdomein Oosthove zal moeilijk tot niet bereikbaar zijn. De parking op de Steenakker is via de Gasstraat wel bereikbaar, evenals via de Sint-Medardusstraat de parking op de Vrijdagmarkt.