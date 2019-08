Leiebrug dan toch niet hele Zomerkermis afgesloten: “Handelaars en inwoners vonden vijf dagen te lang” Erik De Block

16 augustus 2019

11u21 0 Wervik De Leiebrug wordt dan toch niet de volledige vijfdaagse Zomerkermis afgesloten met een container. De grensbrug tussen Wervik en Wervicq-Sud zal zaterdag en zondag wel toegankelijk zijn voor auto's. “Lokale handelaars en inwoners vonden vijf dagen te lang en dus passen we de uren nu aan”, zegt burgemeester Youro Casier (sp.a). Gemeenteraadslid Sanne Vantomme (N-VA) kon de burgemeester uiteindelijk overhalen.

De Leiebrug is afgesloten sinds vrijdag 8 uur en nog tot zaterdag om 7 uur. Voetgangers en fietsers kunnen wel door. De container verdwijnt daarna en keert maandag om 5 uur terug. De brug wordt dan een tweede keer afgesloten tot dinsdag 14 uur. “We komen hiermee tegemoet aan de verzuchtingen van onze handelaars en inwoners en hopen toch nog de veiligheid te kunnen garanderen van de bezoekers aan ons kermisweekend’, zegt de burgemeester.

Nefaste gevolgen

Omdat de wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat nog volop bezig waren, werd de Leiebrug vorig jaar de volledige vijfdaagse Zomerkermis afgesloten met een container. Het gemeentebestuur wilde dat dit jaar weer doen, maar gemeenteraadslid en gewezen schepen Sanne Vantomme (N-VA) heeft de burgemeester op andere gedachten kunnen brengen. “Ik vreesde dat vijf dagen voor een groot aantal handelaars nefast zou zijn”, legt Sanne uit. “Denk maar aan de frituren die dagelijks een groot aantal cliënten verwelkomen uit ons buurland. Voor kranten- en sigarettenwinkels zou deze maatregel inkomstenverlies betekenen en ook voor de twee indoor speelpleinen zou de afgesloten brug een doorn in het oog zijn, want een groot deel van hun klanten zijn nu eenmaal Fransen.”

Gezond verstand

Maar ook zaakvoerster Marianne Vanhecke van frituur Marianne in de Stationsstraat contacteerde de burgemeester. “Toen we vernamen dat de brug vijf dagen zou afgesloten worden, vielen we bijna van onze stoel”, reageert Marianne. “Voor ons is de Zomerkermis financieel een enorme meevaller, waarbij we zelfs extra jobstudenten inzetten om alle klanten te kunnen bedienen. Als de brug vijf dagen zou afgesloten worden, zouden we zelfs ons vast personeel moeten thuis laten. Onze zaak draait dan ook voor de helft op Franse klanten. Financieel zou dat een groot verlies betekend hebben. Ook bij veel andere zelfstandigen heerste onbegrip over het afsluiten van de brug voor vijf dagen.”

Uiteindelijk zegevierde dus het gezond verstand. “Ik ben verheugd en dankbaar dat de maatregel werd aangepast”, besluit Vantomme. “Ik werd de afgelopen dagen constant aangesproken door handelaars, frituristen en cafébazen. Ik ben blij dat de burgemeester aan hun wensen tegemoet komt. Het siert hem dat hij luistert naar de leden van de oppositie.”