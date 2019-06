Leerlingen internaat met bus langs A19 gestrand op weg naar voetbaltornooi LSI

05 juni 2019

15u29

Zeven begeleiders en 32 leerlingen van het internaat van MPI Pottelberg in Kortrijk zijn woensdagnamiddag rond 14u met hun bus langs de snelweg A19 in Geluwe (Wervik) gestrand. De bus kreeg met pech af te rekenen.

“Ik zat achter het stuur van de bus”, vertelt opvoedster en chauffeur Diethild Vanweehaeghe. “Plots was er een luide knal en zwarte rook. De motor viel stil en het servostuur functioneerde niet meer. Gelukkig kon ik wat verderop de bus mooi op een inham naast de pechstrook parkeren. Daarna belde ik meteen de brandweer.” De begeleiders en de leerlingen van het internaat waren op weg om in Koksijde deel te nemen aan een voetbaltornooi van een ander internaat. “Ze verlieten rustig één voor één de bus. Alles verliep heel rustig. De regelmatige evacuatie-oefeningen leverden iets op.” In afwachting van een andere bus konden de begeleiders en leerlingen onder de brug van de Magerheidstraat in Geluwe schuilen voor de regen en even bekomen. Verder rijden naar Koksijde zat er niet meer in. “We keren terug naar Kortrijk en zullen een binnenspeeltuin opzoeken”, aldus Diethild. “Genoeg emoties voor één dag.” De brandweer moest niet blussen maar zorgde er wel mee voor dat iedereen opnieuw veilig op de tweede bus geraakte.