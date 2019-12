Leegstaande kantoorruimte wordt groepspraktijk van kinesisten Erik De Block

10 december 2019

15u10 0 Wervik De kantoorruimte op de gelijkvloerse verdieping van het appartementsgebouw in de Duivenstraat in Wervik is eindelijk verkocht, voor 225.000 euro. Kinesisten Katrijn Mahieu en Eline Renard zullen er de groepspraktijk Kine+ openen.

Het dossier sleept al aan van 2011. De firma Alheembouw uit Oostnieuwkerke mocht het nieuwe vredegerecht bouwen en vooraan aan de straatzijde naast de bibliotheek ook een flatgebouw en kantoren. In het contract stond een clausule dat de stad het pand zou terugkopen als er tegen de oplevering geen huurders of kopers waren gevonden. Dat was uiteindelijk ook het geval. Wervik moest aan de aannemer 900.000 euro terugbetalen.

Financiële kater

De kwestie bezorgde de stad in elk geval een financiële kater. Volgens de overeenkomst werd de stad begin 2014 eigenaar van drie kantoorruimtes op de gelijkvloerse, de eerste en de tweede verdieping. In september 2013 had de gemeenteraad nog beslist een conceptwijziging goed te keuren, waarbij het kantoor op de tweede verdieping omgevormd werd naar twee appartementen. Die flats werden al aan de man gebracht voor 95.000 euro en 133.600 euro.

Uiteindelijk is er nu ook voor de gelijkvloerse verdieping een doorbraak. Er was interesse, maar alleen met de zes bijhorende parkeerplaatsen. Kinesisten Katrijn Mahieu en Eline Renard, die nu nog in de Groenstraat zitten, zullen er de groepspraktijk Kine+ openen. Nu staat alleen nog de kantoorruimte op de eerste verdieping. De waarde is geschat op 118.000 euro.