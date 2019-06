Landbouwbedrijf krijgt 18.000 euro boete voor arbeidsongeval met 15-jarige jobstudent Siebe De Voogt

19 juni 2019

12u27 0 Wervik Een landbouwbedrijf uit Wervik is in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een arbeidsongeval met een 15-jarige jobstudent. De jongeman uit Wervik raakte vier jaar geleden zwaargewond, toen hij met zijn hand vast kwam te zitten in een droogmachine voor aardappelen.

Het ongeval dateert van 25 augustus 2015, maar kwam pas vorige maand voor de rechtbank in Brugge. De toen 15-jarige Y.D. uit Wervik was als jobstudent aan de slag in aardappelboerderij De Stoppeleire langs de Ieperstraat in Wervik. Hij werd met zijn linkerhand gegrepen door de aardappeldroogmachine en kwam klem te zitten tussen twee ijzeren rollen. “Zijn spieren werden zwaar geraakt, zodat hij vandaag zijn duim en pink niet meer bij elkaar kan brengen”, pleitte zijn advocaat. “Hij was bevriend met de landbouwer en zijn gezin, maar die maakten misbruik van hem. Plots was het ongeval de schuld van mijn cliënt, terwijl hij zich uit de naad werkte voor hun bedrijf.”

De droogmachine waarin het slachtoffer klem kwam te zitten, werd door de landbouwer al 20 jaar gebruikt. De beschermende delen van de machine waren niet afgeschermd en bovendien bleek er volgens het arbeidsauditoraat geen risicoanalyse te zijn gebeurd. “Maar daar kon mijn cliënt niet aandoen”, stelde de advocate van het landbouwbedrijf. “Hij kocht de machine in 1994 bij een specialist en ging er vanuit dat alles in orde was. Hij werd er bovendien nooit op gewezen dat hij een risicoanalyse en dergelijke moest uitvoeren.” De rechter legde De Stoppeleire uiteindelijk 18.000 euro boete op, waarvan 4.500 effectief. Aan het slachtoffer moet het bedrijf bijna 20.000 euro schadevergoeding betalen.