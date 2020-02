Laatste zuster van de congregatie overleden, zuster Rita (83) werd geboren in Kruiseke Erik De Block

06 februari 2020

In het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis is zuster Rita (83) overleden. Ze was de allerlaatste zuster van de congregatie van ‘de Zusters van Liefde van Maria van Wervik’. Gilda Deronne werd geboren in Kruiseke. De congregatie speelde een belangrijke rol in het maatschappelijk en sociaal leven in Wervik.

Drie jaar geleden verscheen ‘Voor eeuwig ten dienste van’ een boek over de congregatie. Auteur Bo Decramer beschreef daarin de geschiedenis van een bescheiden, onafhankelijke kloosterorde. Er leefden toen nog drie zusters en tijdens de voorstelling van het mooi en waardevol boek kregen ze het eerste exemplaar.

De uitvaartplechtigheid van zuster Rita vindt plaats op woensdag 12 februari om 10 uur in de Sint-Medarduskerk.