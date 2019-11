Laatste tickets voor Allez Josiane Erik De Block

21 november 2019

12u38 0 Wervik Ex-wielerkampioene Josiane Vanhuyse (66) wordt op donderdag 5 december om 19 uur officieel gevierd als nieuwe ereburger in stadszaal Oosthove in Wervik.

De concrete inhoud van ‘Allez Josiane’ blijft deels een verrassing. Tickets kosten zes euro. De kaartenverkoop verloopt vlot. Aan de balie Vrije Tijd in het stadhuis zijn de laatste tickets te koop. De voorverkoop in zeven cafés is afgesloten.