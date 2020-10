Kwetsbare doelgroepen krijgen Wervikse Consumptiebon voor de aankoop van de meest noodzakelijke levensmiddelen Erik De Block

02 oktober 2020

15u06 0 Wervik Al enkele jaren is er de Wervikse Kadobon en daar komt nu ook de Wervikse Consumptiebon bij. Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het stadsbestuur ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen een consumptiebon weg. Uitsluitend bedoeld voor de aankoop van de meest noodzakelijke levensmiddelen.

“We krijgen van de hogere overheid een budget van 40.000 euro om te voorzien voor bepaalde doelgroepen en moeten dat aan hen besteden”, aldus schepen voor Welzijn en Zorg Sonny Ghesquière (sp.a) . “Het kan dus niet voor heel de bevolking.”

Een alleenstaande of koppel zonder kinderen zal 50 euro krijgen, een alleenstaande met kinderen of koppel met kinderen dubbel zoveel. Tot de kwetsbare doelgroepen behoren onder meer personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, personen die onder begeleiding van het OCMW staan voor bijvoorbeeld budgetbeheer of schuldbemiddeling, personen die gebruik maken van de budgetmeters van gas en elektriciteit, personen die recht hebben op de sociale toeslag of tijdelijke werkloosheid. Ook zelfstandigen die recht hebben op een vervangingsinkomen komen in aanmerking.

De Wervikse Consumptiebon heeft een waarde van 10, 15 of 25 euro. Het toegekende bedrag wordt aangepast aan de gezinssituatie. De consumptiebon dient in één keer volledig gebruikt te worden en kan niet voor verschillende aankopen bij verschillende handelszaken of organisaties. De consumptiebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door het OCMW. De toekenning gebeurt éénmalig in het najaar

In juli stelde het stadsbestuur het relanceplan voor na de coronacrisis voor. Om op bezoek te gaan bij de horeca krijgt elk gezin ook een ‘kom uit je kot-bon’. “Die horecabonnen komen er voor heel de bevolking”, bevestigt de schepen.