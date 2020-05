Kunstwerk naast woonzorgcentrum Het Pardoen toont dankbaarheid voor inzet tijdens coronacrisis Erik De Block

29 mei 2020

17u56 0 Wervik Vandaag, vrijdag, werd op het einde van de Akademiestraat langs de Leie ter hoogte van het woonzorgcentrum Het Pardoen in Wervik een groot rood hart geplaatst.

“Op deze manier wil het stadsbestuur iedereen bedanken voor zijn inzet de afgelopen weken en maanden in de strijd tegen het coronavirus”, aldus burgemeester Youro Casier. “Daarnaast heten we ook op die manier iedereen terug van harte welkom in onze stad en zijn prachtige handelszaken. Dus enerzijds een hart onder de riem en anderzijds het bewijs dat we onze bezoekers een warm hart toedragen.”

Voor de zeer vele fietsers en wandelaars op het jaagpad langs de Leie is het groot rood hart alvast een blikvanger. En neen, het gaat niet om een nieuw kunstwerk. “Het dateert van 2005”, zegt schepen van Welzijn en Zorg Sonny Ghesquière (sp.a).

“‘In liefde gehuld’ was toen het universele thema van Vlaanderen Feest. In het centrum waren toen liefdessymbolen aan te treffen. Rond liefde en verdriet liep in het Nationaal Tabaksmuseum een tentoonstelling. Men kon een fietslus afleggen en op tien unieke plaatsen beeldhouwwerken van Marc Verdoodt en Geert Descamps bewonderen. Het groot hart stond toen op het Sint-Maartensplein en bleef bewaard door onze stadsdiensten.”