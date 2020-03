Kunstrestaurateur Frederik Cnockaert (51) te zien in nieuw programma First Dates: “Anna-Maria was vriendelijk en sympathiek” Erik De Block

03 maart 2020

17u39 0 Wervik Kunstrestaurateur Frederik Cnockaert (51) uit Wervik komt op Eén in een nieuw programma First Dates. Het gaat daarin om romantiek en de zoektocht van vrijgezellen naar de ware liefde. “Ik vond het wel gemakkelijk dat de ‘specialisten’ voor mij de ware gaan zoeken”, lacht Frederik in zijn kunstatelier Kerat langs de Hoogweg. De Britse en Nederlandse versie van dit programma loopt al lang.

Tijdens een romantisch etentje met een zorgvuldig gekozen tafelgenoot leren de singles elkaar beter kennen en vertellen ze over de ervaringen in hun leven. Uit de bijna 5.000 online inschrijvingen werden een aantal matches zorgvuldig gekoppeld. “In een gesponsorde advertentie op de sociale media Facebook had ik in juli gezien dat er in ons land een versie van First Dates kwam”, vertelt Frederik. “Ik vond het wel leuk om daaraan mee te doen. Alleen al omwille van het contact met de buitenwereld.”

“Inschrijven was heel gemakkelijk. Daags nadien had ik al reactie van de programmamakers. Ik zocht iemand uit West-Vlaanderen, geïnteresseerd in kunst en tussen de vijftig à zestig jaar. Geen mannequin of fotomodel. Iemand die graag thuis is en tevreden is met de kleine dingen in het leven. En natuurlijk met interesse voor kunst. De programmamakers vertelden me dat ze al iemand hadden gevonden. Ik vond dat wel heel vlug. Ik vroeg haar naam maar die gaven ze niet.”

“Een maand hoorde ik niks meer tot op een bepaalde dag de programmamakers met me afspraken om via Facebook tijdens een videochat met elkaar te communiceren. Men stelde wat vragen om te kijken hoe communicatief ik was. Na tien minuten chatten was alles in orde en zou men de modaliteiten opsturen.”

“Op een zondag trok ik per trein naar Mechelen. De afspraak was vlakbij het station en dus wel gemakkelijk. Ik had over First Dates een heel romantisch beeld. Ik had een kleine schilderij mee om aan mijn date mee te geven als geschenk. Na het schminken kwam ik terecht in een mooi pop-up restaurant. Er waren daar al mensen aan het eten maar blijkbaar waren dat acteurs.”

“Aan de bar vroeg men wat ik ging drinken. Mijn date was er nog niet. Even later ging het gordijn open en was ze daar. Aan tafel vroeg ik wat haar job was. Wat ik belangrijk vind in een relatie. Ze heeft veel aanvallen van migraine en kan daardoor niet werken.”

Zijn date noemt Anna-Maria en woont in een flat in Knokke. “Na het dessert betaalde ik de rekening want ik wilde op televisie een goede indruk geven”, vertelt Frederik. “Het was geestig om dat eens mee te maken. Anna-Maria was vriendelijk en sympathiek. Ze spreekt met een Frans accent.”

Frederik Cnockaert is op Eén te zien op donderdag 9 april. Hoe het afliep, mogen we niet verklappen. “De bedoeling van mijn deelname was op zoek te gaan naar ‘’de ware’”, vertelt Frederik die eerder al te zien was in Rijker dan je Denkt. “Mijn dochter Helena is ondertussen twintig. Mijn huwelijk hield maar vier jaar stand. Mijn ex-vrouw vond me voor haar te druk. We woonden samen in Izegem. Nu woont ze in Stavele. We komen nog goed overeen. Sindsdien had ik een paar relaties.”

First dates: vanaf donderdag 5 maart, elke maandag en donderdag om 21.25 uur op Eén en op Eén via VRT NU.