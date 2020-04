Kunstrestaurateur Frederik (51) donderdag te zien in First Dates Erik De Block

08 april 2020

10u52 0 Wervik Kunstrestaurateur Frederik Cnockaert (51) uit Wervik komt donderdag om 21.25 uur op Eén in een nieuw programma First Dates. Het gaat daarin om romantiek en de zoektocht van vrijgezellen naar de ware liefde.

“Ik vond het wel gemakkelijk dat de ‘specialisten’ voor mij de ware gaan zoeken”, lacht Frederik in zijn kunstatelier Kerat langs de Hoogweg. De Britse en Nederlandse versie van dit programma loopt al lang.

Tijdens een romantisch etentje met een zorgvuldig gekozen tafelgenoot leren de singles elkaar beter kennen en vertellen ze over de ervaringen in hun leven. Frederik komt in de elfde aflevering aan bod.

Zijn date noemt Anna-Maria en woont in een flat in Knokke. Hoe het afliep, mogen we niet verklappen. “Na de opnames in Mechelen zijn we samen vertrokken”, vertelt Frederik. “Anna-Maria was met de auto. Ik was met de trein en had niet echt tijd om nog iets te gaan drinken of een wandeling te maken want ik zorg voor mijn moeder en wilde daarom naar huis.”

“Ik had een kleine schilderij mee om aan mijn date mee te geven als geschenk en dat kreeg ondertussen in haar flat een ereplaats. Dat mag ik wel verklappen”, besluit Frederik die wegens de coronacrisis vorige zondag zijn opendeurdag moest annuleren.