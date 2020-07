KSA vertrekt donderdag met verschillende treinen op kamp naar Bocholt Erik De Block

01 juli 2020

17u51 0 Wervik KSA Grensvuur trekt dit jaar naar Bocholt op heemkamp. Net als andere jaren reist men met de trein. Dat moet wegens het coronavirus gebeuren volgens de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Het heemkamp in Limburg verloopt in bubbels van maximaal vijftig leden.

“We hebben besloten om apart te vertrekken zodat we veilig kunnen reizen”, zegt hoofdleider Briek Verhaeghe. “De Pagadders worden op donderdag 2 juli om 8 uur aan het station in Wervik verwacht, de Jongknapen om 10 uur. De Kabouters vertrekken op zondag 5 juli en worden om 8 uur aan het station verwacht. De banleider van iedere groep zal klaarstaan aan de voorkant van het station. We vragen de leden te wachten op een veilige afstand van elkaar. De ouders roepen we op om niet te wachten tot we vertrekken met de trein, maar meteen na het afscheid nemen van zoon of dochter naar huis te vertrekken. Zo willen we alles veilig houden en een samenscholing vermijden.”