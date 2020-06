KSA Grensvuur verkoopt steunpakketten na wegvallen van jaarlijkse fuif Jungle Beatz door coronavirus Erik De Block

22 juni 2020

09u58 11 Wervik Omdat KSA Grensvuur dit jaar de fuif Jungle Beatz niet kon organiseren, verkoopt de jeugdvereniging nu ‘Jungle Beatz steunpakketten’.

In het pakket zitten vijf bieren die kunnen variëren naargelang het pakket, maar ieder steunpakket bevat al zeker één fruitbier en één bruin bier. In het pakket steekt ook een bandje van Jungle Beatz 2020, een flyer en een sticker. Een pakket kost twaalf euro en is te koop op zaterdag 27 juni tussen 17 en 20 uur, tijdens het inzamelmoment van de valiezen voor het heemkamp. Telefonisch bestellen kan ook op 0491/33.12.76. Pakketten worden geleverd op zaterdag 4 juli in de namiddag.