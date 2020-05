Kruiseke verliest met Michel Clais (84) weer een icoon,

zijn verdiensten in het plaatselijk verenigingsleven waren groot Erik De Block

19 mei 2020

11u48 0 Wervik Kruiseke wordt de afgelopen twee maanden zwaar getroffen door het overlijden van heel verdienstelijke inwoners. In het woonzorgcentrum Het Pardoen in Wervik is Michel Clais (84) overleden. Hij was de weduwnaar van Rosa Ramboer en woonde vroeger in de Veldstraat in Kruiseke.

Zijn verdiensten in het plaatselijk verenigingsleven waren groot. Hij is voorzitter van Okra Kruiseke geweest. Michel was destijds ook ondervoorzitter van zowel wielerclub Willen is Kunnen als de koninklijke maatschappij De Nachtegaal die op paasmaandag de kattenknippeling organiseert. Tijdens de wielerwedstrijden in zijn dorp was hij trouw op post. Michel behoorde tot de stichters van voetbalclub Sparta Kruiseke die dit jaar vijftig jaar bestaat. Samen met Jozef Knockaert en wijlen schepen Hervé Vanhalewyn was hij één van de mannen van het eerste uur.

Michel heeft maar liefst 45 jaar gewerkt als timmerman bij de firma Dujardin in Komen. Hij was de vader van twee kinderen Ludo en Mia. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid zal in strikt intieme kring plaatsvinden in de Heilig Hartkerk van Kruiseke.