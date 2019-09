Kritiek op dure projectbegeleider voor nieuw gemeenschapscentrum, bovenop 900.000 euro ereloon van architect nog eens 175.000 euro extra Erik De Block

19 september 2019

10u52 0 Wervik Het schepencollege wil voor de realisatie van het nieuw gemeenschapscentrum in de Wervikstraat in Geluwe een projectbegeleider voor de bouwtechnische en juridische begeleiding aanstellen. De raming voor deze projectbegeleider bedraagt zo’n 175.000 euro, BTW inbegrepen. De oppositiepartijen CD&V en N-VA vinden dat niet kunnen.

Uiteindelijk liet burgemeester Youro Casier (sp.a) tijdens de gemeenteraad het agendapunt verdagen. De vraag tot principiële goedkeuring komt wellicht op de volgende gemeenteraad terug aan bod.

De kostprijs voor het nieuw GC is geraamd op maar liefst 7,7 miljoen euro. Voor de nieuwbouw schreef het schepencollege op zoek naar een ontwerper een wedstrijd uit. De keuze viel uiteindelijk op noAarchitecten uit Brugge en Brussel. Daarnaast wil het schepencollege gaan voor externe ondersteuning. “Uiteindelijk gaat die projectbegeleider als derde partij het werk van de architect doen”, aldus Hendrik Ingelbeen (CD&V). “We gaan een hoge prijs betalen. Dat is een dubbele kost. Tenslotte betalen we al meer dan 900.000 euro erelonen aan de architect. We moeten op onze strepen staan en eisen dat de architect zijn werk doet.”

Ook bij N-VA heeft men heel wat bedenkingen over deze aanstelling. “In het verhaal mis ik wat die projectbegeleider precies moet doen”, aldus fractieleider Belinda Beauprez. “Het gaat toch om een groot bedrag.”

“Bedoeling is beroep te doen op een externe projectbegeleider op vraag van onze ambtenaren die vragende partij zijn om dat liever niet zelf te doen”, reageert burgemeester Youro Casier.