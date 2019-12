Krijgen grote blinde muren kunst of foto? Erik De Block

25 december 2019

09u08 0 Wervik Het schepencollege heeft plannen om grote blinde muren in het straatbeeld te bekleden met iets kunstig of een foto van pakweg drie of zes meter. Dat maakte schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) bekend tijdens de gemeenteraad.

Raadslid Els Scheirlynck (CD&V) deed het voorstel om de rotondes langs de toegangswegen te voorzien van een monument of kunstwerk. “Wat de attractiviteit en herkenbaarheid van onze toegangswegen zou verhogen”, merkte ze op.

“We zijn daarmee bezig, stapsgewijs”, aldus schepen Bart Pynket. “Trouwens, dat idee was mijn tweede punt dat ik dertien jaar geleden als kersvers raadslid hier aankaartte. Met enkele kleine wijzigingen willen we onze kernen verfraaien. Met werk van plaatselijke kunstenaars of leerlingen van de academie. Er was al overleg met enkele eigenaars.”

De stad gaf enkele maanden al zelf de aanzet door het bekleden van de zijgevel van het gewezen Home Gryson in de Ooievaarstraat met een grote schilderij van ereburger illustrator Carll Cneut.