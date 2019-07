Krijgen elektriciteitskasten een aantrekkelijker uitzicht? Erik De Block

17 juli 2019

14u56 0 Wervik Als het van fractieleider Belinda Beauprez (N-VA) afhangt, dan worden de witgrijze elektriciteitskasten, die op het openbaar domein staan, kunstobjecten. Ze deed het voorstel tijdens de gemeenteraad.

“In veel gemeenten werden de elektriciteitskasten aangepakt om te verfraaien met kunst”, aldus Belinda. “Op ons grondgebied hebben we een tiental elektriciteitskasten waarvan er sommige maar vuil bij staan. Misschien is er een samenwerking met de academie voor Beeldende Kunst mogelijk of zijn er andere ideeën. Zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van historische afbeeldingen van onze stad. Op deze manier zou onze stad er beter en netter uitzien. Een aanpak zou alvast zorgen voor een aangenamer beeld.”

Volgens burgemeester Youro Casier (sp.a) kwam dat idee al ter sprake op de stedelijke cultuurraad. “We gaan bekijken wat er mogelijk is”, aldus de burgemeester