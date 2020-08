Kraan stoot op fosforbom bij start graafwerken gemeenschapscentrum LSI

17 augustus 2020

11u05

Bron: LSI 7 Wervik Aan de voetbalterreinen van SK Geluwe stootte een kraan maandagvoormiddag tijdens het graven van archeologische proefsleuven op een fosforbom. De bom zorgde voor wat kleine vlammetjes en giftige witte rook. Ontmijningsdienst Dovo zorgde voor een veilige berging.

Op een terrein aan ’t Smiske langs de Wervikstraat in Geluwe (Wervik) startte een privéfirma maandagochtend met archeologische vooropgravingen. “We zijn gespecialiseerd in de detectie en identificatie van munitie”, klinkt het bij een werknemer van Bom-Be uit Leuven. “De graafwerken gebeurden maar tot 40 centimeter diep. Plots stootte de kraan op een fosforbom. We verwittigden de hulpdiensten want ontmanteling van oorlogsmunitie laten we aan Dovo over.”

De bom uit de Eerste Wereldoorlog verspreidde wat witte, giftige rook na contact met de buitenlucht. Van zodra er wat aarde op de bom werd gegooid, kon dat in de kiem gesmoord worden. Daarna was het wachten op de ontmijningsdienst Dovo. De politie van de zone Arro Ieper stelde een perimeter rond de bom in. Evacuaties waren niet nodig.

Op de site langs de Wervikstraat komt het nieuwe gemeenschapscentrum GC Geluwe.