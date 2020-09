Koppel staat terecht voor zes winkeldiefstallen: “Het ging de eerste keer zo gemakkelijk” LSI

23 september 2020

13u50

Bron: LSI 1 Wervik Een koppel uit Wervik moest zich woensdag voor de rechter in Kortrijk verantwoorden voor zes winkeldiefstallen in Kortrijk. Geld- of verslavingsproblemen hadden ze niet. “We weten nog altijd niet waarom we het deden. Het ging de eerste keer zo gemakkelijk...”

Voor het eerst stonden Ludo V. (54) en Conny O. (58) op een correctionele rechtbank. Op 23 juli 2019 gingen ze er al eens met bluetoothoortjes bij Mediamarkt in winkelcentrum K in Kortrijk vandoor. Toen de winkeldetective hen enkele maanden later, op 29 februari 2020, opnieuw de winkel zag binnenstappen, was hij op zijn hoede. Op camerabeelden kon de winkeldetective zien hoe Ludo V. cd’s en dvd’s in de handtas van Conny O. stopte. Ze konden op heterdaad betrapt worden. In hun auto bleken er nog gestolen spullen uit Esprit, C&A, Ici Paris XL en Sports Direct te liggen. “In de voormiddag waren we op uitstap in Ring Shopping”, vertelde het koppel aan de rechter. “We wilden een paar schoenen die we ons eigenlijk niet konden veroorloven. We prutsten er het etiket met de prijs van en stapten ermee buiten. Het ging zo gemakkelijk dat we ons ’s namiddags in K in Kortrijk opnieuw lieten verleiden. We betaalden ondertussen alles terug. We vlogen 24 uren in de cel en dat maakte een diepe indruk.”

V. is bereid een werkstraf uit te voeren, voor Conny O. wacht wellicht een voorwaardelijke celstraf. Vonnis op 25 oktober.