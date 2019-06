Kookclubs De Kim nemen afscheid van lesgeefster Myriam Erik De Block

13 juni 2019

Het lokaal dienstencentrum De Kim in de Sint-Jorisstraat pakt reeds lange tijd uit met twee kookclubs met telkens ongeveer achttien deelnemers. Onder leiding van lesgeefster Myriam Vandendriessche komen ze maandelijks samen om te koken en vooral nieuwe recepten uit te proberen en te proeven. De lessen gaan door in de leskeuken van het Sint-Jozefscollege in de Koestraat. Myriam Vandendriessche heeft beslist om te stoppen en was woensdagavond toe aan haar allerlaatste les. Haar eerste kookles voor De Kim was in 2005. Haar opvolgster wordt Catherine Durnez, die de begeleiding van de kookclubs zal verderzetten op een even enthousiaste manier. Wegens ziekte kon ze op de laatste kookles van Myriam Vandendriessche niet aanwezig zijn.