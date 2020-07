Komt er een tweede terrein voor mobilhomes? Huidige parking op De Balokken staat altijd vol Erik De Block

24 juli 2020

10u33 0 Wervik Al vier jaar is er sprake van een nieuw betaalsysteem op de parking voor campers op het recreatie-eiland De Balokken in Wervik. Eindelijk is er blijkbaar schot in de zaak. “Hoogstwaarschijnlijk komt er in september een nieuw computergestuurd systeem en met een bareel”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (sp.a).

Het kampeerterrein ging acht jaar geleden open. Er zijn acht plaatsen en alle nodige sanitaire voorzieningen zijn aanwezig. Bezoekers moeten eerst 10 euro ingooien voordat de slagbomen open gaan en ze toegang krijgen tot het terrein. Deze aanpak heeft enkele nadelen. Het is moeilijk na te gaan of de bezoekers de maximale verblijfsduur van 72 uur respecteren. Het systeem aanvaardt ook enkel munten.

Daarom gaat de stad het betalingssysteem aanpassen. Kampeerders zullen met de kaart kunnen betalen. Na betaling krijgen ze een ticket dat ze zichtbaar aan de voorruit moeten leggen. Zo kunnen de politie en/of medewerkers van de stad beter controleren.

Fractieleider Bercy Slegers (CD&V) kaartte het succes van het kampeerterrein aan tijdens de gemeenteraad. “Het is zeer gegeerd, heel veel mensen maken daarvan gebruik. Er is vraag naar een tweede terrein”, liet ze horen. “Het staat er altijd vol. Mensen moeten nu soms noodgedwongen uitwijken naar bijvoorbeeld het stadsdomein Oosthove of ergens anders.”

“Het terrein is vaak overbezet en het is een heel terechte vraag”, reageert schepen Geert Bossuyt. “We kunnen eens laten onderzoeken of er eventueel een mogelijkheid is aan de overkant van het huidig terrein of op een andere plaats op de Balokken.”