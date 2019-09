Komt er aan de overwegen signalisatie ‘motor stilleggen’? Sanne Vantomme (N-VA) doet voorstel Erik De Block

09 september 2019

14u59 0 Wervik Raadslid Sanne Vantomme (N-VA) doet dinsdagavond tijdens de gemeenteraad in Wervik het voorstel om aan de overwegen signalisatie te voorzien met daarop de boodschap ‘motor stilleggen’. “Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien chauffeurs hun motor laten draaien aan een gesloten overweg”, aldus Sanne Vantomme.

“In tijden van klimaatveranderingen en andere verhitte discussies vind ik dat een positief voorstel om minder energie te verspillen, minder lucht te vervuilen en ook geld te besparen. De wegcode is trouwens heel duidelijk. volgens artikel 8.6 mogen de bestuurders de motor niet laten draaien in vrijloopstand, behalve in geval van noodzaak.”

“Het is bewezen dat als je meer dan tien seconden stilstaat aan de overweg met een uitgeschakelde motor, je dan energie en geld bespaart en doe je het milieu en de leefbaarheid er een dienst mee.”

“Als men weet dat er in Wervik negen overwegen zijn die overdag vijf minuten per uur en in de spitsuren tien minuten per uur zijn afgesloten, dan zijn er heel wat wagens die aan een gesloten overweg staan te draaien voor niets. Volgens Touring daalt het brandstofverbruik met zes procent als de bestuurder aan gesloten overwegen de motor afzet.”