Komend weekend op reservatie naar de kermis Erik De Block

06 oktober 2020

11u00 0 Wervik Het schepencollege van Wervik besliste om de kermis in Geluwe op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te laten doorgaan. Eerder was dat halfweg augustus ook al met de vijfdaagse zomerkermis in Wervik het geval. De stad stelt opnieuw alles in het werk om de kermis coronaproof te laten verlopen. Zo wordt de looprichting goed aangeduid.

“We voorzien voor de bezoekers bepaalde voorwaarden”, aldus schepen van Evenementen Sonny Ghesquière (sp.a). “Zo zal het nodig zijn om via de webshop van de stad vooraf te reserveren voor het bezoek. Bijvoorbeeld van 16 tot 17 uur of van 17 tot 18 uur. Het dragen van een mondmasker wordt verplicht en er zijn afzonderlijke in- en uitgangen. Het aantal personen zal beperkt worden tot maximum 200 personen per tijdslot. Op die manier weten we hoeveel personen er zijn en kunnen we bij een uitbraak voor het coronavirus ook weten wie er was.”

Voor frieten, oliebollen of een hamburger moet er niet worden geserveerd.