Komend seizoen geen minivoetbal meer wegens gebrek aan ploegen: “Enkele teams hebben geen sponsor meer door de coronacrisis” Erik De Block

27 augustus 2020

11u03 0 Wervik Komend seizoen geen minivoetbal meer in sporthal De Pionier in Wervik en dat komt deels door het coronavirus. “Er zijn maar vier ploegen ingeschreven”, zucht voorzitter Bertin Vandewalle van de Wervikse Minivoetbal Kring (W.M.V.K.). “Een paar ploegen hebben geen sponsor meer door de coronacrisis. We gooien nog niet definitief de handdoek. Misschien hervatten we in september volgend jaar met opnieuw een competitie.”

“Het is sowieso jammer dat er komend seizoen geen minivoetbal meer zal zijn. Vorig seizoen waren er nog acht ploegen. Door het coronavirus is alles stilgevallen en hebben we de terugronde niet meer kunnen spelen. Was er wel nog een competitie geweest, dan was het maar de vraag of we in september zouden kunnen starten. Op den duur beginnen al die omstandigheden te wegen op de spelers.”

“We hebben het nieuws vernomen”, reageert schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a). “Blijkbaar haken veel clubs af omdat ze geen sponsor meer vinden. Met de sportdienst hebben we nog aangedrongen op een gesprek. We moeten kijken of er nog een oplossing te vinden is. Dit wordt ook de komende weken nog eens besproken met de sportdienst. We hopen dat alle andere sportclubs in onze stad blijven overleven. Ik heb dit al aangekaart in het schepencollege en we zullen als stad bekijken waar we eventueel een meerwaarde kunnen zijn.”