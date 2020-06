Koffiehuis Sint-Maarten gaat nog niet open, Black Pearl met tent op terras, Kapittel tijdelijk alle dagen open, Het Visputje in Kruiseke is vernieuwd Erik De Block

04 juni 2020

23u26 11 Wervik De horeca mag komende maandag terug open. Uitbaters Luc Vanslambrouck en Patricia Morel van het welbekende koffiehuis Sint-Maarten in de drukke Vlamingenstraat in Wervik wensen nog te wachten. “Tot de maatregelen versoepelen want door het moeten respecteren van de afstand van anderhalve meter tussen de tafels is dat voor ons als kleine zaak moeilijk”, vertelt Luc.

“Valt die regel van anderhalve meter weg, dan gaan we weer open.” Koffiehuis Sint-Maarten bestaat al maar liefst bijna dertig jaar en heeft een trouw cliënteel. Ook elders zijn er wijzigingen. We overlopen de voornaamste. Bistro Vredig Gerecht gaat maandag ook nog niet open. Ze starten op vrijdag 12 juni. Tearoom-snack ’t Kapoentje in de Vlamingenstraat opent maandag om 8 uur de deuren. Brasserie ’t Kapittel kan voorlopig de feestzaal nog niet gebruiken en breidt de openingsuren van het café fors uit. Evenwel tijdelijk. Kapittel is voortaan dagelijks open. Voor de coronacrisis was het gesloten op maandag en op dinsdag en woensdag open vanaf 16 uur. Daarin komt nu verandering. Zowel maandag als dinsdag gaat het open om 10 uur, woensdag vanaf 16 uur.

Grote verandering is ook de keuken want die is, uitgezonderd op woensdag, zowel ’s middags als ’s avonds open zijn. “We gaan er direct invliegen want het heeft lang genoeg geduurd”, aldus Timothy Volcke. “Zowel binnen als buiten hebben we de ruimte om de regel van anderhalve meter te respecteren. Vermits er in de feestzaal toch nog geen grote feesten kunnen doorgaan, trekken we de brasserie door naar de zaal.”

“Net als elke zomer zijn er een aantal aanpassingen aan onze spijs- en drankkaart. Vermits we beiden als wegwerp moeten aanbieden, staat onze spijs- en drankkaart nu ook op onze website. Reserveren voor het restaurant is aangeraden maar niet verplicht.”

Sfeercafé Black Pearl op het Sint-Maartensplein gaat maandag ook open. Uitbaters Geovani Desmedt en Dieter Bulckaen begonnen begin januari aan hun nieuwe zaak en hadden door de coronacrisis ferme pech. Tijdens de lockdown maakten ze tafels, stoelen en zetels van paletten. “Er komt een tent voor de deur van acht meter op vijf meter, de mensen gaan ook kunnen zitten aan hoge tonnen. Op het terras komen er ook palmbomen”, vertelt Geovani.

Café Sultan op het Sint-Maartensplein gaat maandag om 10 uur open. Dinsdag is normaliter de wekelijkse rustdag maar komende week uitzonderlijk niet. Café ’t Lusterke bij Antony Verschaeve in de Molenstraat zal heel de zomer zeven dagen op zeven dagen open zijn. ’t Lusterke is anders gesloten op woensdagnamiddag en donderdag.

Pluspunt voor retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum is het groot terras dat ondertussen reeds klaar staat. Snackhuis-tearoom ’t Leiezicht op het einde van de Akademiestraat gaat maandag vanaf 9 uur open en zal tot eind augustus dagelijks open zijn.

Het Visputje in Kruiseke onderging een grondige facelift en gaat maandag ook terug open. Café ’t Vraagteken op het Sint-Maartensplein blijft gesloten. Uitbater Pascal Hillewaere stopte vanaf april en dat heeft niks te maken met de coronacrisis.