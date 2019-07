Knikkerclub Les Boules d’Or terug naar Nederlands kampioenschap vrijdagavond in Noordeloos Erik De Block

29 juli 2019

Een delegatie van knikkerclub Les Boules d’Or vertrekt donderdag naar Nederland om er vrijdagavond in Noordeloos deel te nemen aan de nationale kampioenschappen kuiltjesknikkeren. Noordeloos is een dorp in de provincie Zuid-Holland.

Uitbater Antony Verschaeve van clublokaal ’t Lusterke in de Molenstraat neemt voor de vierde keer op rij deel aan het NK. “In totaal zijn we met zeven deelnemers,” vertelt hij. “Bestuurslid Christophe Delaere doet mee, ook mijn vader Achiel en Albin Decorte, de vader van mijn vriendin Severine. We schreven ook mijn kinderen Noor en Maane in. Evenals Emmeline, de jongste dochter van mijn vriendin. We nemen voor de organisatoren een aandenken mee. Het Nederlands kampioenschap bestaat ondertussen al maar liefst 43 jaar.”

Het gaat om een organisatie van het nationaal knikkercomité De Ovale Stuiter. Les Boules d’Or is de allereerste officiële knikkerclub in ons land. Kuiltjesknikkeren is een variante van het knikkeren. “Die variante bestaat sedert halfweg de jaren zeventig”, aldus Antony. “Het wordt gespeeld op een aparte knikkerbaan. In het knikkeren is het om de meeste knikkers te doen. In het kuiltjesknikkeren is het de laatste knikker die telt. Elke wedstrijd die we houden, gebeurt met twee deelnemers met elk twee knikkers. Bij de start moet je knikker zo dicht mogelijk bij het kuiltje belanden. Wie daarin het best lukt, mag beginnen. Het enige wat daarna telt, is het scoren met de allerlaatste knikker.”

Les Boules d’Or organiseerde al een paar keer het Belgisch kampioenschap. “Voortaan zal dat telkens eind april doorgaan, tijdens het verjaardagsweekend van mijn café”, aldus Antony Verschaeve.