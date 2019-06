Kleuters overnachten in tenten op school: “Hun eigen idee, en ze sliepen als een roos” Erik De Block

21 juni 2019

10u12 25 Wervik Twaalf kinderen van het derde kleuter van de school Futura in de Speldenstraat hebben donderdag de nacht doorgebracht in een tent op school. “Het is een eerste stap in zelfstandig te leren zijn”, aldus juf Nancy Neirynck. “Voor sommige kleuters is het de allereerste keer dat ze buitenshuis slapen. En ook de ouders vinden het plezant.”

Niet elke kleuter bleef slapen. “Er zijn er een paar ziek en één kleuter is op vakantie”, vertelt de juf. “Maar het is wel het derde jaar op rij dat we dit organiseren. Twee jaar geleden kwamen de kleuters zelf met het idee. Op een originele manier nemen ze zo afscheid van hun periode op de kleuterschool. Volgend schooljaar in het eerste leerjaar gaan ze drie dagen op zeeklassen, en deze overnachting is daarvoor een goede voorbereiding. Na de lessen gingen de kleuters eerst nog even naar huis om hun gerief te halen. Donderdagavond tegen 18 uur waren ze hier terug. Zeg maar ‘met pak en zak’. (lacht) We maakten hotdogs klaar en de kinderen kregen ook nog een ijsje.”

Ondertussen speelden de kleuters buiten en was er ook nog bij valavond een spannende activiteit. “Toen het begon donker te worden, liepen de kleuters met een zaklamp op het schooldomein rond”, aldus juf Nancy. “Met hun zaklamp kwamen ze op plaatsen waar ze nooit mogen komen.” Juf Nancy Neirynck kon donderdagavond rekenen op de hulp van haar collega’s Tinne Vereecke, Emma Desmet, Laurence Buyse en Joke Huygens. “Om geen risico’s te nemen en uit vrees voor eventueel onweer, stonden de tenten in de polyvalente zaal”, aldus juf Nancy.

Vrijdagmorgen zorgde een oma dan voor het ontbijtbuffet en begon een normale schooldag. Volgende week vrijdagmiddag valt dan het doek over het schooljaar. De toekomst voor de wijkschool van het gemeenschapsonderwijs ziet er alvast veelbelovend uit. “Volgend schooljaar komt er ook een zesde leerjaar bij”, zegt juf Nancy. “Nu is het tot en met het vijfde leerjaar. We horen van de ouders heel vaak dat het er hier zeer familiaal aan toegaat. Wellicht is dat de reden van het stijgend aantal inschrijvingen.”