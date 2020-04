Kiwanis verdeelt zestig speelboxen onder kinderen uit kansarme gezinnen Erik De Block

10 april 2020

15u15 0 Wervik Serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik heeft zestig speelboxen verdeeld onder kinderen uit kansarme gezinnen. Die boxen werden verdeeld bij het OCMW van Wervik, Love in Action in Wervik, Uit De Marge Menen en Hoekhuis Menen.

“De speelbox bestaat uit educatieve elementen, creatieve knutselspullen en actieve speeltjes. Kortom, voor elk wat wils”, zegt voorzitter Wouter Dubois van de sociale commissie. “Vroeger verdeelden we bij dezelfde doelgroep de Kiwanis Party Box. We haalden die nu van onder het stof en staken die in een nieuw kleedje met de #KiwanisSpeelinjeKotBox.”

Serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik is een groep van twintig jonge enthousiastelingen die zich inzet voor kansarme kinderen uit eigen regio. De coronacrisis hakt er bij kwetsbare kinderen uit Menen en Wervik dubbel zo hard in. Vandaar dit mooi gebaar.