Kim Gevaert vervangt Ann Wauters tijdens Allez Josiane Erik De Block

28 november 2019

10u02 0 Wervik De officiële huldiging van de nieuwe ereburger Josiane Vanhuyse gaat door op donderdag 5 december om 19 uur in de stadszaal Oosthove in Wervik. Het wordt tijdens Allez Josiane een avondvullend programma. De invulling zal heel divers zijn. De concrete inhoud blijft deels een verrassing. Enkele gasten staan wel op de affiche. Zoals basketspeelster Ann Wauters maar ze komt niet en wordt vervangen door Kim Gevaert. Vorige week tekende Ann Wauters een contract bij het Turkse Bellona Kayseri.

Renzo Demeulenaere van de stedelijke sportdienst zocht via het boekingskantoor naar een oplossing en ter vervanging komt dus gewezen sprintster Kim Gevaert. Ze behaalde onder meer 27 Belgische titels en nam tweemaal deel aan de Olympische spelen, waarbij ze eenmaal een gouden medaille veroverde.

Tickets kosten zes euro. De kaartenverkoop verloopt heel vlot. Momenteel zijn aan de balie Vrije Tijd in het stadhuis de laatste tickets te koop. De voorverkoop in zeven cafés is afgesloten. De capaciteit in de stadszaal bedraagt ongeveer 450 plaatsen.

Ex-wielerkampioene Josiane Vanhuysse (66) uit de Speiestraat werd in december door de gemeenteraad officieel aangesteld als ereburger van Wervik.