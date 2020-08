Kermis in Wervik gaat wel degelijk door, maar je moet reserveren Erik De Block

03 augustus 2020

18u41 0 Wervik Het schepencollege van Wervik heeft maandag beslist om de zomerkermis van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 augustus op de Steenakker toch te laten doorgaan. Maar dan wel op reservatie.

Nadat de Nationale Veiligheidsraad vorige week maandag de regels strenger maakte, annuleerden veel gemeenten de kermissen. Niet zo in Wervik. “Er zijn voor de bezoekers wel bepaalde voorwaarden”, zegt schepen van Evenementen Sonny Ghesquière (sp.a).

“Zo zal het nodig zijn vooraf te reserveren voor het bezoek, bijvoorbeeld van 16 tot 17 uur of van 17 tot 18 uur. We zullen de kermis organiseren zoals de wekelijkse vrijdagmarkt, dus met verplicht mondmasker en met afzonderlijke in- en uitgangen. Het aantal personen zal beperkt worden tot maximum 200 per tijdslot. Op die manier weten we hoeveel bezoekers er zijn en kunnen we bij een uitbraak voor het coronavirus ook weten wie er was.”