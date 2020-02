Kenneth en Bart brengen hulde aan Isabelle Christiaen Erik De Block

28 februari 2020

13u26 0 Wervik Kenneth Carrein en Bart Ostyn tekenden met ‘An Evening with....’ een nieuw concept uit. De eerste editie gaat door op zaterdagavond 29 februari om 20.30 uur in zaal Kapittel in Wervik.

“Bedoeling is een gekend Werviks gezicht een avond te lauweren met anekdotes uit heden en verleden”, zeggen de twee bedenkers. Hun keuze voor een eerste avond viel op Isabelle Christiaen. “Iedereen heeft ooit al voor haar gestaan met zijn identiteitskaart in het stadhuis, haar horen zingen tijdens de zomerkermis of met de Wervikse Big Band”, zeggen Kenneth en Bart. “Dus reden genoeg om deze vrouw te lauweren. Isabelle brengt onder begeleiding van Ivan en zoon Timothy Volcke met band een handvol van haar favoriete nummers.”

De toegang is gratis. Het belooft voor Isabelle alleszins een spannende avond te worden. “Want diezelfde dag is haar zoon Michiel jarig en zijn vrouw is hoogzwanger. Wie weet, wordt de avond verder gezet in de materniteit”, knipogen Kenneth en Bart.