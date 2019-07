Kantoor ABVV gaat definitief dicht Erik De Block

01 juli 2019

11u10 0 Wervik De socialistische vakbond ABVV sluit vanaf 19 augustus haar kantoor in het begin van de Nieuwstraat in de Nieuwstraat definitief.

“Alle leden kregen hierover via Bpost een brief”, aldus provinciaal secretaris Eric Van Deursen. “De sluiting heeft te maken met een herschikking van het kantorennetwerk over heel de provincie. Alle mogelijke maatregelen zijn genomen om onze leden verder goed van dienst te kunnen zijn in ons kantoor in Menen.”

Eind maart ging het ACV-dienstencentrum op de Steenakker dicht. De leden van het Algemeen Christelijk Vakverbond kunnen nu terecht in de kantoren in Menen, Wevelgem of Ieper. ACV West-Vlaanderen hertekende de dienstverlening.

Op het Sint-Maartensplein staan de kantoren van de Liberale Vakbond ACLVB te koop. Op termijn verhuizen de kantoren naar Menen.