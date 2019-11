Kaasmakerij Flandrien investeert miljoen euro in extra rijpingszaal: “De productie is met 29% gegroeid, we moeten wel uitbreiden” Erik De Block

15 november 2019

11u14 0 Wervik De Wervikse kaasmakerij Flandrien kent zo’n groot succes dat het een miljoen euro gaat investeren in een extra rijpingszaal. “Daarmee kunnen we tot een miljoen kilogram kaas ‘op leeftijd’ laten komen”, zegt zaakvoerder Jan Desmet. “Door plaatsgebrek moeten we nu tijdelijk kaas laten rijpen in Nederland.”

Het bedrijf werd opgericht door wijlen André Desmet, die toen Triporteur verdeelde. Zijn zoon Jean-Pierre breidde de groothandel in kaas en zuivelwaren uit. Het bedrijf in de Robert Klingstraat begon in 2013 met de productie van eigen kaasmerken en Triporteur werd verkocht. Jan Desmet en Helga Dewulf zijn ondertussen de derde generatie in het familiebedrijf en breiden de kaasmakerij voor de derde keer uit. “De vele internationale onderscheidingen tijdens de World Cheese Awards ondersteunen de groeiende vraag naar Flandrien kazen”, vertelt Jan Desmet. “We hebben daarom dringend extra capaciteit nodig om onze kazen te laten rijpen. We hebben nu twee rijpingszalen, maar een daarvan gaan we afbreken en vervangen door een nieuwbouw. Op de andere rijpingszaal gaan we een extra verdieping bouwen.”

De werken zullen uitgevoerd worden door Cnockaert Construct en Mahieu Construct. “Twee bedrijven waarmee we eerder al samenwerkten”, weet Jan. “Bovendien zijn het twee bedrijven uit de streek.” De werken starten in januari en moeten in mei klaar zijn.

Vier leeftijden

Bij Flandrien werken 23 mensen. “Gelukkig beschikken we over een sterk team”, benadrukt Desmet. “Kaas maken is een ambacht. Tot onze medewerkers behoren veel mensen uit Wervik en Menen. We proberen ze dichtbij te zoeken. We produceren van middernacht tot 21 uur, behalve op zaterdag en zondag.”

Flandrien Kaas wordt geproduceerd op vier leeftijden: jong (zes weken oud), gerijpt (zes maanden), oud (twaalf maanden) en grand cru (achttien maanden). “Een jaar en anderhalf jaar is enorm lang, maar daar is ook een goede reden voor”, vertelt Jan. “Onze Flandrien kaas smaakt iets anders dan de Hollandse Gouda. We rijpen onze kazen ook langer en zorgen voor een eigen touch.”

De cijfers spreken alvast boekdelen. De totale productie bedraagt meer dan duizend ton per jaar. “We kennen een groei van 29 procent, ongelofelijk toch”, lacht Jan. “De export naar Frankrijk groeit. Voor de eerste keer gaan we deelnemen aan het Salon du Fromage in Parijs. In Nederland hebben we er een paar kaaswinkels bij. Op termijn willen we de productie verdubbelen door te investeren in nieuwe machines.”