Kaarten voor dorpsfeest in september nu al te koop Erik De Block

23 juni 2019

09u51 0 Wervik De organisatoren van het dorpsfeest ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ op zaterdag 21 september zijn gestart met de voorverkoop van de kaarten voor het avondfeest.

In de tent op de Sint-Denijsplaats zijn er tijdens ‘Gilwe ontspoordt’ optredens van zanger Rinus uit Nederland, het duo PartyfrieX, eveneens uit Nederland, dj Gunther D van Studio Brussel, Yves Segers, Jettie Pallettie, Sam Gooris en dj Snes. Tickets kosten in voorverkoop 15 euro en aan de ingang 20 euro.

Op vrijdagavond 20 september vindt in de Sint-Dionysiuskerk een concert van Willem Vermandere plaats. Kaarten hiervoor kosten in voorverkoop 20 euro en aan de ingang 25 euro. Tickets via www.ontdekgeluwe.be.