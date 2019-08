Juweliers houden ermee op na overval met stuntelige daders: “Traumatische ervaring die er diep heeft ingehakt” Hans Verbeke

05 augustus 2019

12u40 1 Wervik Johan Verhaege (61) en Christine Vandamme (60) sluiten op 1 september, zestien maanden vroeger dan gepland, hun juwelierszaak in Wervik. Aanleiding is de drieste overval van begin april. “Een traumatische ervaring die er diep heeft ingehakt bij het koppel”, zegt hun advocaat. “Ze krijgen nog altijd psychologische begeleiding en blijven erg onder de indruk.” De drie gevatte daders riskeren 40 tot 48 maanden cel.

Voor de buitenwereld leek het pure kolder, maar voor Johan Verhaege en Christine Vandamme was het bittere ernst toen hun juwelierszaak in de Molenstraat in Wervik op 2 april werd overvallen. De juweliersvrouw was alleen thuis en zich van geen kwaad bewust toen een verzorgde jongeman, gekleed in een kostuum, kwam aanbellen. Christine zag de man staan via de bewakingscamera en opende vanop afstand de deur van de winkel. De vrouw zag meteen dat in het zog van de eerste man ook twee anderen mee naar binnen glipten. Ze besefte dat er iets niet pluis was en vergrendelde met een druk op de knop alle deuren op de benedenverdieping.

Als ratten in de val

De drie overvallers beseften onmiddellijk dat ze als ratten in de val zaten. Een vierde man, die de vluchtwagen BMW X5 bestuurde, probeerde hen nog te bevrijden, maar dat lukte niet. Daarop sloeg hij op de vlucht. De man is nog altijd spoorloos. De drie overvallers probeerden zich met geweld een weg naar buiten te forceren. Minutenlang beukten ze in op het veiligheidsglas, dat uiteindelijk barstte, maar wel netjes in één stuk in het raam bleef zitten. De politie kon de daders dan ook moeiteloos inrekenen.

“Onvoorbereid”

De drie daders, Noord-Fransen, zitten sindsdien in de cel en verklaren allen hetzelfde: de chauffeur van de vluchtwagen was het brein achter de overval. Twee van hen kennen hem niet en beweren pas daags voordien te zijn gepolst om deel te nemen aan de overval. Een van hen kent de bestuurder wel. “Maar ik heb een gezin en een vrouw die zwanger is. Daarom zal ik zijn naam niet zeggen”, reageert hij. De openbare aanklager hechtte weinig geloof aan de uitleg van de onvoorbereide overval. “De vluchtwagen werd de dagen voordien ook al geregistreerd door bewakingscamera’s”. Hij eist voor Salim A. (27) uit Roubaix en Benit L. (29) uit Rijsel veertig maanden cel. Maxime B. (33), een zonder gekend adres, riskeert 48 maanden. Tegen hem loopt nog een ander dossier van een inbraak in een winkel in Roeselare, waar zijn bloedsporen werden aangetroffen.

Traumatische ervaring

Voor Johan en Christine is de overval nog altijd een traumatische ervaring. Het koppel wil niet reageren, maar volgens hun advocaat heeft de overval zo hard op hen ingehakt dat ze nog altijd psychologische begeleiding nodig hebben. “Ze kunnen het nog nauwelijks aan om in de zaak te staan. Daarom hebben ze besloten om op 1 september te sluiten. Normaal zouden ze er pas eind 2020 mee stoppen.”

Het koppel vraagt 102.000 euro schadevergoeding voor misgelopen inkomsten. Voor het morele leed vragen ze 2.500 euro. Volgens de verdediging van de daders is het eerste bedrag ferm overdreven. “Met alle respect, maar het echtpaar was al aan het uitverkopen en dus eigenlijk aan het uitbollen. Uit de financiële resultaten van hun winkel blijkt bovendien dat het omzetcijfer al vier jaar aan het dalen was.” Vonnis op 16 augustus.