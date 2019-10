Jury bezoekt moordplaats Carmen in Komen: “Na de avondlessen is het in de straat heel druk, hoop dat jury heeft bijgeleerd” Lieven Samyn

15 oktober 2019

01u08 1 Wervik In Komen zijn maandagavond alle partijen, rechters, advocaten en juryleden van het assisenproces rond de moord op Carmen Garcia Ortega (35) uit Houthem op plaatsbezoek naar de plaats délict in de Handelsstraat getrokken. Het plaatsbezoek duurde zo’n anderhalf uur, van 21.30 uur tot 23 uur. Deze ochtend om 9 uur gaat het assisenproces in Brugge opnieuw verder.

Net voor het plaatsbezoek zorgde een onweer voor flink wat regen en enkele bliksemschichten, maar toen het gezelschap van naar schatting zo’n 35 leden in de Handelsstraat naar de parkeerplaats van de BMW Z3 van het slachtoffer trok, stopte het met regenen. Iedereen, en vooral de jury, kon er zien hoe klaar of donker het op die plek is. De straatverlichting is er enkel aan de overkant van de eenrichtingsstraat aanwezig.

Buurtbewoonster

Een buurtbewoonster die pal achter de BMW geparkeerd stond, was ook bij het plaatsbezoek aanwezig. Zij verklaarde dat bij haar vertrek rond 21.45 uur nog geen lichaam op het fietspad, rechts van haar auto, heeft zien liggen. Ze zag dat wel bij haar terugkomst rond 22 uur.



De juryleden konden met eigen ogen vaststellen of het mogelijk was dat de vrouw het lichaam niet opmerkte toen ze instapte en vertrok. Ze konden zelf achter het stuur van de wagen plaatsnemen, er mee manoeuvreren om te vertrekken, vaststellen hoe klaar/donker het er was,…

Sms’en

Het precieze tijdstip van de moord is belangrijk. Als het rond 21.30 uur is, zoals speurders en gerecht beweren, dan moet het lichaam er al gelegen hebben. Lag het lichaam er nog niet lag, zoals de buurtbewoonster beweert, dan moet de moord tussen 21.45 en 22 uur zijn gepleegd. En dan kan de verdachte die niet hebben gepleegd want op die tijdstippen was hij thuis in Houthem aan het sms’en, zo leerde telefonie-onderzoek.

Gsm en handtas

Na de halte in de Handelsstraat aan de BMW trok het gezelschap wat verderop in de richting van het station en hield achtereenvolgens halt op de plaatsen waar de handtas en gsm van het slachtoffer waren gevonden. Daarna wandelden ze het traject naar het station en de overweg aan de Gedeporteerdenlaan, aan café Le Duc de Brabant, dat de verdachte naar zijn geparkeerde auto gevolgd zou hebben.

Rond 23 uur was het plaatsbezoek afgelopen. “Ik hoop dat de jury wat bijgeleerd heeft”, aldus advocaat van de verdachte Pol Vandemeulebroucke achteraf. “Zo’n plaatsbezoek is altijd nuttig om zelf de omgeving, omstandigheden,… te ervaren en op te nemen. Je kan moeilijk getuige spelen op je eigen proces. De jury kon in de auto’s kruipen om te zien of het mogelijk was of het lichaam niét gezien kon worden. Ze konden ook vaststellen dat om 21.30 uur na afloop van de avondlessen in de school vlakbij er wel tientallen auto’s door die Handelsstraat rijden. Dat lijkt me niet het geschikte moment om iemand op het fietspad te vermoorden. Maar niemand heeft toen iets gezien.”

Verdachte Daniël Deriemacker was ook aanwezig op het plaatsbezoek, maar hij zei of deed niets. “Hij was aanwezig als een vrij burger, zonder handboeien, zoals op een openbare zitting”, aldus Vandemeulebroucke. “Hij was wel omsingeld door enkele agenten.”

Nog volgens de advocaat waren de omstandigheden gelijkaardig als die van de avond van dinsdag 10 januari 2017.